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У Дніпрі палав двоповерховий будинок (ФОТО)

Сегодня 06:40
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В четверг, 24 ноября, в Днепре по переулку Глиняный произошел пожар. Там огонь охватил двухэтажный жилой дом.

Новости Днепра про У Дніпрі палав двоповерховий будинок (ФОТО)

Спасатели установили, что пламя охватило крышу двухэтажного жилого дома. Огонь стремительно распространялся по всей площади крыши. Из-за этого существовала угроза распространения пожара вблизи расположенных домов.

Огонь повредил вещи домашнего обихода и конструкции крыши дома на общей площади 70 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Новости Днепра про У Дніпрі палав двоповерховий будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі палав двоповерховий будинок (ФОТО)

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