У Дніпрі палав двоповерховий будинок (ФОТО)

Спасатели установили, что пламя охватило крышу двухэтажного жилого дома. Огонь стремительно распространялся по всей площади крыши. Из-за этого существовала угроза распространения пожара вблизи расположенных домов.
Огонь повредил вещи домашнего обихода и конструкции крыши дома на общей площади 70 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
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