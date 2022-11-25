У Дніпрі палав двоповерховий будинок (ФОТО)

Огонь повредил вещи домашнего обихода и конструкции крыши дома на общей площади 70 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели установили, что пламя охватило крышу двухэтажного жилого дома. Огонь стремительно распространялся по всей площади крыши. Из-за этого существовала угроза распространения пожара вблизи расположенных домов.

В четверг, 24 ноября, в Днепре по переулку Глиняный произошел пожар. Там огонь охватил двухэтажный жилой дом.

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