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У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробити

Сьогодні 17:19
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У Дніпрі та Україні стартував новий етап всеукраїнської програми з обміну світлодіодних ламп на економні LED-лампи. Тепер їх можуть отримати юридичні особи та різні організації.
Новости Днепра про У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробити

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Що для цього потрібно і хто може взяти участь у програмі, а також скільки дадуть ламп – дізналися журналісти dnepr.info.

З початку цього року мешканці Дніпра могли обміняти п’ять ламп розжарювання на світлодіодні. Обмін відбувався у рамках всеукраїнської програми головною метою якої було зменшити навантаження на енергосистему України. LED-лампи допомагають знизити споживання електрики, особливо в години пікового навантаження на мережі. За три місяці з початку роботи програми обміном ламп скористалося близько 3,5 млн. українців. Вони обміняли близько 16,5 млн. ламп. На Дніпропетровщині обміняли лампи понад 140 тис людей.

 Тепер програму розшили і якщо раніше скористатися з неї могли лише прості громадяни, то тепер заміни ламп проведуть для закладів органів культури, соціального захисту, ОСББ, бібліотек та музеїв. До цього обмін ламп проводили у лікарнях та школах країни.

Як обміняти лампу

Щоб обміняти звичайну лампу на економний LED-світильник, необхідно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису як юридичної особи. Далі слід перейти до розділу «Послуги» та вибрати «Обмін лампочок», а потім заповнити запит.

Кожній установі видається різна кількість ламп – все залежить від площі приміщення. Щоб дізнатися ліміт LED-ламп для конкретної установи у спеціальному калькуляторі, потрібно ввести площу.

Так, передбачається, що у приміщеннях соціального захисту населення, читальних залах, архівах та житлофонді ОСББ необхідно по 3 лампи на 10 кв м приміщення. Якщо це місце громадського користування установ соцзахисту, фізкультури та спорту, управління багатоквартирного будинку, ОСББ належить по 2 лампи на 10 кв м приміщення.

Натомість потрібно буде здати таку ж кількість звичайних ламп розжарювання.

У запиті також потрібно буде вказати місцезнаходження установи, організації чи ОСББ та підписати її.

Після цього протягом тижня з тим, хто подав заяву, зв’яжуться представники «Укрпошти» та розкажуть, де можна отримати лампи.

Метою програми є заміна 50 млн. ламп.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробитиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі ОСББ можуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на LED: як це зробитиРусский

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