У Дніпрі продають удава за 2,5 тис грн: доведеться годувати жабами (ФОТО)

У Дніпрі крім «традиційних» котів і собак можна купити в якості домашньої тваринки досить незвичайниї диких звірів або рептилій.

Журналісти dnepr.info дізналися, яких незвичайних тварин продають у Дніпрі та скільки вони коштують.

За 2,5 тис. грн у Дніпрі можна купити імператорського удава. Автор оголошення зазначає, що удави народилися 2020 року і вважаються «малюками». Це не отруйна змія. Середня її довжина від 1,3 до 2,5 метрів. Середня вага – 5-6 кг. Харчується ссавцями, птахами, рептиліями та рибами.

За 2,9 тис грн можна купити пантерового хамелеона. Його вік – 2 місяці. Свій колір хамелеон може змінювати залежно від температури, навколишнього пейзажу чи настрою. Довжина ящірки може становити понад 50 см, тривалість життя у неволі – до 4-х років. Живиться цвіркунами, гусеницями, також може їсти кульбаби, листя салату, цитрусові, виноград.

У 5,5 тис грн обійдеться тигровий пітон 3-річного віку. Автор оголошення зазначає, що пітон має спокійний характер і їсть навіть заморожену їжу. Розмір рептилії може досягати 1,8 метрів і більше. Харчується пітон два рази на місяць, з їжі воліє споживати щурів або курчат. Веде малорухливий спосіб життя. Він не отруйний.

Ласку, віком від 2,5 місяця продають у Дніпрі за 14,9 тис грн. В оголошенні про продаж сказано, що тварина: «їсть самостійно. Грайлива. Має міцне здоров’я». Ласка – це хижий ссавець. Вона швидко бігає, високо лазить та вміє плавати. Їсть мишей, щурів, кроликів, курчат, ящірок, вужів, жаб та комах. Її можна приручити, якщо з раннього віку звірятко буде оточене людьми.

За 5 тис грн у Дніпрі можна купити малюка тхора-фретка. Народився у травні цього року, до лотка привчений. Ця тварина вважається домашньою. Довжина його тіла може сягати півметра, а маса – до 2 кг. Домашні тхори їдять м’ясо курки, індички, кролика, качки, різних гризунів – від щурів до хом’яків. Але може задовольнятися і сухим котячим кормом чи фаршем.

Трохи дорожче – 5,5 тис грн обійдеться міні-пиг або домашнє ручне порося. Порода звірка баргштресер книрт або «карапузик». Вік 3 місяці. Щеплений і оброблений від паразитів, кастрований. Його можна привчити до лотка та вигулювати на шлейці. Виростають міні-пиги до 15 кг ваги. Міні-піги товариські, доброзичливі. Їх можна навчити командам «голос», «сидіти» та іншим. Вони бояться протягів, можуть їсти будь-яку їжу, але не переносять солі.

П’ятимісячного єнота-полоскуна можна купити за ціною 29,6 тис грн. Це хижак, який добре приручається. Довжина єнота зазвичай від 65 до 80 см, маса – до 9 кг. Тварина всеїдна, але основним кормом є комахи та жаби, раки, риба, гризуни та яйця. Також їсть жолуді, горіхи та фрукти. Перед їжею він полощить її у воді, звідси й пішла назва «полоскун». У неволі живуть понад 15 років.

Пташеня папуги жако можна купити у Дніпрі за ціною 37 тис грн. Папуги-довгожителі, які можуть жити кілька десятків років. Може наслідувати людську мову та звуки. Запам`ятовує понад 150 слів. Може копіювати поведінку господаря. За несприятливих умов утримання, наявності паразитів або поганого харчування займається самоощипуванням.

Одомашнену білку у Дніпрі можна купити за 2,4 тис грн. Вік звіра – від 4 місяців. Харчується горіхами, смаженим арахісом, грушами, яблуками, жолуді, шишками, зернами вівса, ягодами.

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