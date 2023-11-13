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  • У Дніпрі одну з вулиць пропонують назвати на честь поета Олега Ольжича: що про нього відомо

У Дніпрі одну з вулиць пропонують назвати на честь поета Олега Ольжича: що про нього відомо

Сьогодні 09:00
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У Дніпрі продовжують перейменовувати топоніми, які пов’язані з росією.

Новости Днепра про У Дніпрі одну з вулиць пропонують назвати на честь поета Олега Ольжича: що про нього відомо

Так, мешканці Дніпра та Український центр історико-культурних стратегій звернулися до Дніпровської міської ради з проханням перейменувати одну з вулиць міста на честь Олега Ольжича.

Про це повідомив у Facebook Сергій Волинець, керівник Українського центру історико-культурних стратегій.

За його словами, Олег Ольжич – одна з найяскравіших постатей у пантеоні українських героїв.

Сьогодні надважливо пам’ятати тих, хто у минулому виборював для нас самостійну Україну, адже сучасні українські воїни – прямі їхні спадкоємці. У цьому контексті варто згадати Олега Ольжича, одну з найяскравіших постатей у пантеоні українських героїв, чиє ім’я у радянські часи було під жорстоким “табу”. Без нього неможливо уявити культурне та політичне життя української нації у 1920-1940-х роках, не кажучи про національно-визвольний рух другої чверті ХХ століття, – написав він.

Зазначимо, Олег Ольжич — український поет, політичний діяч, археолог. Син відомого українського поета Олександра Олеся. Він народився 1907 року у Житомирі.

Ольжич працював в Українському вільному університеті, у музеях Праги, Відня та Берліна, читав лекції у Гарвардському університеті, брав участь у численних археологічних експедиціях. Його дослідження друкувалися в спеціалізованих виданнях Англії, Німеччини, Чехії, Югославії. Крім того, він брав активну участь в політичних подіях того часу, присвятивши життя боротьбі за створення Української Соборної Самостійної Держави.

Діяч сформулював принципи національно-патріотичного виховання та об’єднав найкращі інтелектуальні сили української еміграції в Європі для популяризації ідеї української державності, розробки ідейних засад права, економіки, культури, освіти майбутньої самостійної України, створення її законів в різних галузях суспільного життя.

1939 року Ольжич був одним з керівників боротьби за Карпатську Україну, у 1941-1944 роках очолив легальну і підпільну діяльність визвольного руху на українських землях, ініціював створення Української національної ради та розбудову українського політичного і культурного життя. Помер поет 1944 року у концентраційному таборі Заксенгаузен.

Новости Днепра про У Дніпрі одну з вулиць пропонують назвати на честь поета Олега Ольжича: що про нього відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі повторно планують перейменувати вулицю: яку саме.

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Новости Днепра про У Дніпрі одну з вулиць пропонують назвати на честь поета Олега Ольжича: що про нього відомоУкраїнська

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