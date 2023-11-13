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  • В Днепре одну из улиц предлагают назвать в честь поэта Олега Ольжича: что о нем известно

В Днепре одну из улиц предлагают назвать в честь поэта Олега Ольжича: что о нем известно

Сегодня 09:00
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В Днепре продолжают переименовывать топонимы, связанные с россией.

Новости Днепра про В Днепре одну из улиц предлагают назвать в честь поэта Олега Ольжича: что о нем известно

Жители Днепра и Украинский центр историко-культурных стратегий обратились в Днепровский городской совет с просьбой переименовать одну из улиц города в честь Олега Ольжича.

Об этом сообщил в Facebook Сергей Волынец, руководитель Украинского центра историко-культурных стратегий.

По его словам, Олег Ольжич – одна из самых ярких фигур в пантеоне украинских героев.

Сегодня важно помнить тех, кто раньше боролся за самостоятельную Украину, ведь современные украинские воины – их прямые наследники. В этом контексте стоит упомянуть Олега Ольжича, одну из самых ярких фигур в пантеоне украинских героев, чье имя в советское время было под жестоким «табу». Без него невозможно представить культурную и политическую жизнь украинской нации в 1920-1940-х годах, не говоря о национально-освободительном движении второй четверти ХХ века, – написал он.

Отметим, Олег Ольжич – украинский поэт, политический деятель, археолог. Сын известного украинского поэта Александра Олеся. Он родился в 1907 году в Житомире.

Ольжич работал в Украинском свободном университете, музеях Праги, Вены и Берлина, читал лекции в Гарвардском университете, участвовал в многочисленных археологических экспедициях. Его исследования печатались в специализированных изданиях Англии, Германии, Чехии, Югославии. Кроме того, он активно участвовал в политических событиях того времени, посвятив жизнь борьбе за создание Украинского Соборного Самостоятельного Государства.

Деятель сформулировал принципы национально-патриотического воспитания и объединил лучшие интеллектуальные силы украинской эмиграции в Европе для популяризации идеи украинской государственности, разработки идейных принципов права, экономики, культуры, образования будущей самостоятельной Украины, создания ее законов в разных областях общественной жизни.

В 1939 году Ольжич был одним из руководителей борьбы за Карпатскую Украину, в 1941-1944 годах возглавил легальную и подпольную деятельность освободительного движения на украинских землях, инициировал создание Украинского национального совета и развитие украинской политической и культурной жизни. Умер поэт в 1944 году в концентрационном лагере Заксенгаузен.

Новости Днепра про В Днепре одну из улиц предлагают назвать в честь поэта Олега Ольжича: что о нем известно

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре повторно планируют переименовать улицу: какую именно.

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Новости Днепра про В Днепре одну из улиц предлагают назвать в честь поэта Олега Ольжича: что о нем известноУкраїнська Новости Днепра про В Днепре одну из улиц предлагают назвать в честь поэта Олега Ольжича: что о нем известноРусский

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