У Дніпрі одну із вулиць пропонують назвати на честь нащадка київських князів Василя Вишиваного: що про нього відомо

У Дніпрі продовжують перейменовувати топоніми, які пов’язані з росією.

Так, мешканці Дніпра та Український центр історико-культурних стратегій звернулися до Дніпровської міської ради з проханням перейменувати одну з вулиць міста на честь Василя Вишиваного.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Українського центру історико-культурних стратегій.

Там зазначили, що Василь Вишиваний високо цінував і жертовно любив Україну.

Хто ж він такий

Василь Вишиваний (також відомий як австрійський ерцгерцог Вільгельм фон Габсбург) – прямий нащадок київських князів, український військовий діяч, політик, дипломат, поет, полковник Легіону Українських Січових Стрільців. Він відіграв помітну роль у національно-визвольній боротьбі українського народу.



Вільгельм зробив свідомий вибір на користь української нації, взяв собі ім’я Василь Вишиваний, полюбив українську культуру, звичаї, пісні, досконало опанував українську мову та до кінця життя вважав себе українцем, – йдеться у повідомленні.

Як депутат австро-угорського парламенту, він брав участь у політичному житті українців на території Австро-Угорщини, палко відстоюючи їхні інтереси на найвищому рівні. Як український військовий діяч, полковник Легіону Українських січових стрільців, Вільгельм брав активну участь у подіях Української революції 1917-1921 років. Він розділив з українськими воїнами тягар боротьби за Україну, займався створенням військових навчальних закладів, очолював відділ закордонних зв’язків при Генеральному штабі Армії УНР, підтримував контакти з військовими місіями західноєвропейських країн. Разом з Легіоном Українських січових стрільців він воював на півдні України. Під його командуванням Січові Стрільці розгорнули широкі воєнні дії та навесні 1918 року звільнили, зокрема, міста Дніпро та Нікополь.

Вільгельм сприяв визнанню українців як нації та чимало зробив, аби підвищити авторитет України на міжнародній арені. Завдяки його старанням Австро-Угорщина стала однією з перших держав у світі, яка визнала незалежність Української Народної Республіки, – зазначили у центрі історико-культурних стратегій.

Вільгельм ніколи не припиняв займатися українськими справами. Навіть опинившись в еміграції, він представляв Україну, відстоюючи її інтереси на дипломатичному рівні, брав активну участь у житті української діаспори в Австрії, підтримував зв’язки з українською політичною еміграцією, шукав підтримку українській справі серед європейських політиків. У моменти криз, як, наприклад, Голодомор 1932-1933 років, він намагався привертати увагу міжнародної громадськості до страждань українського народу.

Вільгельм також був чудовим поетом та писав вірші українською. Його збірка поезій “Минають дні” присвячена загиблим борцям за волю Україну.

Враховуючи віддану службу українському народові, відстоювання його інтересів, вагомий внесок у боротьбу за незалежність України та зв’язок з Дніпром, разом з мешканцями запропонували Дніпровській міській раді перейменувати одну з вулиць міста на вулицю Василя Вишиваного, – підсумували у центрі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі одну з вулиць пропонують назвати на честь поета Олега Ольжича: що про нього відомо.

Читайте також:

Українська

Автор: