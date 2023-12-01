В Днепре одну из улиц предлагают назвать в честь потомка киевских князей Василия Вышиваного: что о нем известно

В Днепре продолжают переименовывать топонимы, связанные с россией.

Так, жители Днепра и Украинский центр историко-культурных стратегий обратились в Днепровский городской совет с просьбой переименовать одну из улиц города в честь Василия Вышиваного.

Об этом говорится на Facebook-странице Украинского центра историко-культурных стратегий.

Там отметили, что Василий Вышиваный высоко ценил и жертвенно любил Украину.

Кто же он такой

Василий Вышиваный (также известный как австрийский эрцгерцог Вильгельм фон Габсбург) – прямой потомок киевских князей, украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов. Он сыграл заметную роль в национально-освободительной борьбе украинского народа.

Вильгельм сделал сознательный выбор в пользу украинской нации, взял себе имя Василий Вышиваный, полюбил украинскую культуру, обычаи, песни, овладел украинским языком и до конца жизни считал себя украинцем, – говорится в сообщении.

Как депутат австро-венгерского парламента, он принимал участие в политической жизни украинцев на территории Австро-Венгрии, страстно отстаивая их интересы на самом высоком уровне. Как украинский военный деятель, полковник Легиона Украинских сечевых стрелков, Вильгельм активно участвовал в событиях Украинской революции 1917-1921 годов. Он разделил с украинскими воинами бремя борьбы за Украину, занимался созданием военных учебных заведений, возглавлял отдел зарубежных связей при Генеральном штабе Армии УНР, поддерживал контакты с военными миссиями западноевропейских стран. Вместе с Легионом Украинских сечевых стрелков он воевал на юге Украины. Под его командованием Сечевые Стрельцы развернули широкие военные действия и весной 1918 года освободили, в частности, города Днепр и Никополь.

Вильгельм способствовал признанию украинцев как нации и много сделал, чтобы повысить авторитет Украины на международной арене. Благодаря его стараниям Австро-Венгрия стала одним из первых государств в мире, признавшим независимость Украинской Народной Республики, – отметили в центре историко-культурных стратегий.

Вильгельм никогда не переставал заниматься украинскими делами. Даже оказавшись в эмиграции, он представлял Украину, отстаивая ее интересы на дипломатическом уровне, активно участвовал в жизни украинской диаспоры в Австрии, поддерживал связи с украинской политической эмиграцией, искал поддержку украинскому делу среди европейских политиков. В моменты кризисов, как, например, Голодомор 1932-1933 годов, он пытался привлекать внимание международной общественности к страданиям украинского народа.

Вильгельм также был замечательным поэтом и писал стихи на украинском. Его сборник стихов “Проходят дни” посвящен погибшим борцам за свободу Украины.

Учитывая служение украинскому народу, отстаивание его интересов, весомый вклад в борьбу за независимость Украины и связь с Днепром, вместе с жителями предложили Днепровскому городскому совету переименовать одну из улиц города на улицу Василия Вышиваного, — подытожили в центре.

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