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  • У Дніпрі очільника фінслужби військової частини підозрюють у розтраті 190 тисяч грн

У Дніпрі очільника фінслужби військової частини підозрюють у розтраті 190 тисяч грн

Сьогодні 17:48
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Підполковник з Дніпра розтратив майже 200 тисяч бюджетних коштів.

Новости Днепра про У Дніпрі очільника фінслужби військової частини підозрюють у розтраті 190 тисяч грн

У Дніпрі підозрюють начальника фінансово-економічної служби військової частини розтраті держкоштів. Про це повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідство з’ясувало, що підполковник помилково нарахував виплату на рахунок колишнього військового. Ці гроші йому мали виплатити за рішенням суду. Втім, рішення скасували. Таким чином підозрюваний вчинив розтрату коштів, які належать державі в сумі понад 190 000 гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України. Підозрюваному може загрожувати до п’яти років обмеження волі або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває. Наразі посадовцю обирають запобіжний захід та планують арештувати його майно.

Нагадаємо, військового з Кривого Рогу звинувачують у торгівлі трофейною зброєю.

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Новости Днепра про У Дніпрі очільника фінслужби військової частини підозрюють у розтраті 190 тисяч грнУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі очільника фінслужби військової частини підозрюють у розтраті 190 тисяч грнРусский

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