В Днепре главу финслужбы воинской части подозревают в растрате 190 тысяч грн

В Днепре подозревают начальника финансово-экономической службы воинской части по растрате госсредств. Об этом сообщили на Facebook-странице Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Следствие выяснило, что подполковник по ошибке начислил выплату на счет бывшего военного. Эти деньги ему должны были выплатить по решению суда. Впрочем, решение было отменено. Таким образом, подозреваемый произвел растрату средств, принадлежащих государству в сумме более 190 000 гривен.
Мужчине сообщили о подозрении по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому может грозить до пяти лет ограничение свободы или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Следствие продолжается. В настоящее время должностному лицу избирают меру пресечения и планируют арестовать его имущество.
Напомним, военного из Кривого Рога обвиняют в торговле трофейным оружием.
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