У Дніпрі нетвереза водійка в’їхала в супермаркет АТБ

У п’ятницю, 5 квітня, у супермаркет АТБ на вулиці Космічній “заїхала” автівка. Легковик розбив скляну вітрину магазину, повідомляли в телеграм-каналах.
Як зазначили в патрульній поліції, виклик про ДТП на вулиці Космічній надійшов вдень. Водійка автомобіля Mitshubishi Grandis скоїла наїзд на скляну стіну супермаркету, в результаті чого та розбилася.
Під час спілкування з кермувальницею патрульні помітили у неї ознаки сп’яніння. Жінка погодилася пройти перевірку Драгером. Результат був позитивний. У крові водійки було 3,09 проміле алкоголю.
На неї поліцейські склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів)КУпАП. Жінку відсторонили від керування авто.
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