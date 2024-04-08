Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі нетвереза водійка в’їхала в супермаркет АТБ

Сьогодні 12:43
просмотров

Нетвереза водійка "заїхала" до супермаркету.

Новости Днепра про У Дніпрі нетвереза водійка в'їхала в супермаркет АТБ

У п’ятницю, 5 квітня, у супермаркет АТБ на вулиці Космічній “заїхала” автівка. Легковик розбив скляну вітрину магазину, повідомляли в телеграм-каналах.

Як зазначили в патрульній поліції, виклик про ДТП на вулиці Космічній надійшов вдень. Водійка автомобіля Mitshubishi Grandis скоїла наїзд на скляну стіну супермаркету, в результаті чого та розбилася.

Під час спілкування з кермувальницею патрульні помітили у неї ознаки сп’яніння. Жінка погодилася пройти перевірку Драгером. Результат був позитивний. У крові водійки було 3,09 проміле алкоголю.

На неї поліцейські склали протоколи за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів)КУпАП. Жінку відсторонили від керування авто.

Новости Днепра про У Дніпрі нетвереза водійка в'їхала в супермаркет АТБ

Новости Днепра про У Дніпрі нетвереза водійка в'їхала в супермаркет АТБ

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі нетвереза водійка в'їхала в супермаркет АТБУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сонячне затемнення 8 квітня: чи зможуть жителі Дніпра на власні очі побачити астроявище
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:17
    Сонячне затемнення 8 квітня: чи зможуть жителі Дніпра на власні очі побачити астроявище

    Північна Америка, США, Канада і кілька європейських країн зможуть побачити…

    У Дніпрі небезпечне угруповання пошкоджує автівки, але є нюанс (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    У Дніпрі небезпечне угруповання пошкоджує автівки, але є нюанс (ВІДЕО)

    Будьте уважні!

    Дніпро та область у ТОПі регіонів з найвищою середньою зарплатнею
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:35
    Дніпро та область у ТОПі регіонів з найвищою середньою зарплатнею

    Дніпропетровська нині знаходиться серед лідерів за середньою зарплатнею.

    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі продовжують відключати воду боржникам: список адрес на 8-12 квітня

    Сума заборгованості за цими адресами становить 766 738, 81 грн.

    Наверх