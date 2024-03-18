У Дніпрі назвуть вулицю на честь поліціянта, який загинув через ракетний удар по Одесі

Про такі плани розповів мер Дніпра Борис Філатов.
Олександра Гостіщев загинув під час ракетного удару по Одесі, який забрав життя 20-ти людей. Росіяни влучили двома балістичними ракетами. Другий удар нанесли тоді, коли на місце першого влучання приїхали рятувальники, медики та правоохоронці. Під час повторного влучання і загинув Олександр.
Борис Філатов розповів, що знав Олександра Гостіщева особисто. Рідне місто правоохоронця – Дніпро. Разом з ним мер Дніпра ще у 2014 році формував добровольчі батальйони. Поліціянт до служби в Одесі тривалий час перебував у зоні АТО/ООС, а з початком війни почав керувати батальйоном “Цунамі”.
Буквально у попередньому пості я писав про тих, хто стояв біля витоків формування добровольчих батальйонів. Серед них був і Саня. Я не описуватиму його Шлях самурая, принципової, чесної людини, справжнього патріота та ідеаліста. Життєвий шлях від «Дніпра-1» до «Цунамі». Життєвий шлях, який підло перервало російською ракетою, коли Олександр приїхав рятувати своїх підлеглих… Ми то перетиналися, то на довгі роки втрачали один одного. Саня, спи спокійно… Ти прожив життя найгіднішого з мужів”, – написав у своєму FB Філатов.
Мер Дніпра також анонсував появу у місті вулиці, названої на честь Олександра.
Щоразу, коли я дивлюся на це фото, то розумію, що це саме той випадок, коли «мої друзі стають вулицями… У рідному Дніпрі буде вулиця імені Олександра Гостіщева. Присягаюся тобі, друже мій, – зауважив Філатов.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі попрощалися із загиблим під час удару по Одесі правоохоронцем.
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