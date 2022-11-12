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У Дніпрі на ж/м Тополя горів дитячий майданчик: коментар ДСНС

Сьогодні 17:21
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Сьогодні, 12 листопада, на житловому масиві Тополя сталася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя горів дитячий майданчик: коментар ДСНС

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, там загорілось сміття поблизу дитячого майданчика. Виклик на лінію “101” надійшов о 14:52.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та о 15:07 ліквідували займання.

Вогонь пошкодив гумове покриття на дитячому майданчику.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали, який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 листопада.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя горів дитячий майданчик: коментар ДСНСУкраїнська

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