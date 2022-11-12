Пес Крим, який пережив ракетний удар по Дніпру, помер

У ніч на 29 вересня ворожа ракета упала на приватний будинок у Дніпрі.

Тоді загинула вся сім’я – бабуся, мама та двоє дітей. Чудом вижив старий пес Крим, якого знайшли рятувальники на руїнах будинку.

Собаку забрали та лікували у КП “Зооконтроль”. На жаль, сьогодні стало відомо, що Крим помер.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів, – написав він.

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