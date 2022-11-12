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Пес Крим, який пережив ракетний удар по Дніпру, помер

Сьогодні 14:06
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У ніч на 29 вересня ворожа ракета упала на приватний будинок у Дніпрі.

Новости Днепра про Пес Крим, який пережив ракетний удар по Дніпру, помер

Тоді загинула вся сім’я – бабуся, мама та двоє дітей. Чудом вижив старий пес Крим, якого знайшли рятувальники на руїнах будинку.

Собаку забрали та лікували у КП “Зооконтроль”. На жаль, сьогодні стало відомо, що Крим помер.

Про це повідомив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів, – написав він.

Новости Днепра про Пес Крим, який пережив ракетний удар по Дніпру, помер

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Новости Днепра про Пес Крим, який пережив ракетний удар по Дніпру, померУкраїнська Новости Днепра про Пес Крим, який пережив ракетний удар по Дніпру, померРусский

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