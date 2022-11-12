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Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 листопада

Сьогодні 16:20
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Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 листопада

Радіаційний фон у Дніпрі та області зберігається в межах норми.

Про це повідомляє Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними метеостанцій області, станом на 8:00 12 листопада радіаційний фон складає 11-14 мкР/год.

Новости Днепра про Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 листопада

Допустимим є фон зі значенням до 25 мкР/год.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

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