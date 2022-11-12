В Днепре на ж/м Тополь горела детская площадка: комментарий ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, какой радиационный фон в Днепре и области 12 ноября.

К счастью, никто не пострадал.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и в 15.07 ликвидировали возгорание.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, там загорелся мусор вблизи детской площадки. Вызов на линию «101» поступил в 14:52.

Сегодня, 12 ноября, на жилом массиве Тополь произошел пожар.

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