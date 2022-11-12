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У Дніпрі з СТО викрали AUDI A4

Сьогодні 14:47
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Днями у Дніпрі стався дивний інцидент: невідомий чоловік прийшов на СТО, взяв зі стенду ключі від автомобіля AUDI A4, що знаходився там, і поїхав.
Новости Днепра про У Дніпрі з СТО викрали AUDI A4

Фото ілюстративне.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний».

Поліцейські з’ясували, що власником машини є чоловік 2000 року народження. Оскільки він уже якийсь час перебуває за кордоном, за машиною доглядав його брат. На СТО правоохоронці довідалися, що незадовго до викрадення машини нею цікавився чоловік, який ремонтував у майстерні свій BMW.

Поліцейські опитали ймовірних свідків події та переглянули відео з камер спостереження. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився місцевий житель 1993 року народження.

У пошуках зниклого автомобіля патрульні перевірили кілька вулиць міста. Викрадений AUDI A4 поліцейські виявили на вулиці Юрія Кондратюка. Машину відвезли до відділення поліції. Усі обставини події будуть встановлювати слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новомосковську затримали серійного крадія

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