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  • У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь біля аптеки помер чоловік: коментар поліції

У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь біля аптеки помер чоловік: коментар поліції

Сьогодні 11:28
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Сьогодні, 21 червня, на ж/м Червоний Камінь біля однієї із аптек чоловіку стало зле.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь біля аптеки помер чоловік: коментар поліції

Йому намагався надати допомогу провізор, також на місце викликали швидку.

Але, на жаль, містянин помер.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, попередня правова кваліфікація – природня смерть.

Усі обставини з’ясовують правоохоронці.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь біля аптеки помер чоловік: коментар поліціїУкраїнська

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