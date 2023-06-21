У Дніпрі на ж/м Червоний Камінь біля аптеки помер чоловік: коментар поліції

Йому намагався надати допомогу провізор, також на місце викликали швидку.
Але, на жаль, містянин помер.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Як повідомили журналісту dnepr.info, попередня правова кваліфікація – природня смерть.
Усі обставини з’ясовують правоохоронці.
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