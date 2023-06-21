В Днепре на ж/м Красный Камень возле аптеки умер мужчина: комментарий полиции

Ему пытался оказать помощь провизор, также на место вызвали скорую.
Но, к сожалению, горожанин умер.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Как сообщили журналисту dnepr.info, предварительная правовая квалификация – естественная смерть.
Все обстоятельства выясняют правоохранители.
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