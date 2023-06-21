В Днепре на ж/м Красный Камень возле аптеки умер мужчина: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием в полицию.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Но, к сожалению, горожанин умер.

Ему пытался оказать помощь провизор, также на место вызвали скорую.

Сегодня, 21 июня, на ж/м Красный Камень возле одной из аптек мужчине стало плохо.

Мужчина сказал, что это – "трофеи".

В Днепре несколько трамваев изменят свой маршрут.

В настоящее время всем мужчинам избрали меру пресечения.

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