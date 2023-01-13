Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на з’їзді з Нового моста збили людину: що відомо

Сьогодні 17:36
просмотров

Сьогодні, 13 січня, у Дніпрі на з'їзді з Нового моста сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на з'їзді з Нового моста збили людину: що відомо

Там BMW збив підлітка.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.

Постраждалого у непритомному стані ушпиталили. В якому він стані – невідомо. 

На місці події працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати усі обставини аварії.

Також зазначимо, що через ДТП рух в обидва боки вулицею Коцюбинського ускладнено. Враховуйте це під час поїздок містом.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на з'їзді з Нового моста збили людину: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на з'їзді з Нового моста збили людину: що відомоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Заблукала: у Дніпрі габаритна фура потрапила в ДТП та заблокувала дорогу (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:06
    Заблукала: у Дніпрі габаритна фура потрапила в ДТП та заблокувала дорогу (ФОТО)

    У Дніпрі габаритна фура "заблукала".

    У Дніпрі за минулу добу 6 переселенок стали мамами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:46
    У Дніпрі за минулу добу 6 переселенок стали мамами

    З початком повномасштабного вторгнення росії Дніпро прийняв дуже багато переселенців…

    Попрощаються завтра: у Запорізькій області у бою з ворогом загинув воїн із Кам’янського
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:31
    Попрощаються завтра: у Запорізькій області у бою з ворогом загинув воїн із Кам’янського

    Вічна слава Герою!

    Мешканець Кривого Рогу застрелив безпритульну собаку: як покарали живодера
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:58
    Мешканець Кривого Рогу застрелив безпритульну собаку: як покарали живодера

    На Дніпропетровщині чоловік застрелив собаку.

    Наверх