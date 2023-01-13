У Дніпрі на з’їзді з Нового моста збили людину: що відомо

Сьогодні, 13 січня, у Дніпрі на з'їзді з Нового моста сталася аварія.

Там BMW збив підлітка.

Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.

Постраждалого у непритомному стані ушпиталили. В якому він стані – невідомо.

На місці події працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати усі обставини аварії.

Також зазначимо, що через ДТП рух в обидва боки вулицею Коцюбинського ускладнено. Враховуйте це під час поїздок містом.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: