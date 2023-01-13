У Дніпрі на з’їзді з Нового моста збили людину: що відомо

Там BMW збив підлітка.
Про це повідомляють місцеві мешканці у соціальних мережах.
Постраждалого у непритомному стані ушпиталили. В якому він стані – невідомо.
На місці події працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати усі обставини аварії.
Також зазначимо, що через ДТП рух в обидва боки вулицею Коцюбинського ускладнено. Враховуйте це під час поїздок містом.
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