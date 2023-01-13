Попрощаються завтра: у Запорізькій області у бою з ворогом загинув воїн із Кам’янського

10 січня в Запорізькій області від отриманих у бою поранень загинув cержант Завгородній Руслан Станіславович. Йому було 48 років.
Про це повідомляє міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.
Руслан народився 28 лютого 1974 року у Дніпродзержинську. 1992 року закінчив ПТУ №4. Проходив строкову військову службу з 1992 до 1994 року. Тривалий час працював в ДДТЕК та тренером Кам’янського лучного клубу “СКІФ”. Закінчив 2022 року Кам’янський коледж фізичного виховання. Призваний до лав ЗСУ по мобілізації 9 листопада 2022 року.
У нього залишилася донька.
Попрощаються із Героєм завтра, 14 січня, о 13:00 в Козацькій церкві пресвятої Покрови ПЦУ (вулиця С. Слісаренка, 34). Поховають воїна о 14:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям полеглого захисника. Світла пам’ять!
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