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В Днепре на съезде с Нового моста сбили человека: что известно

Сегодня 17:36
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Сегодня, 13 января, в Днепре на съезде с Нового моста произошла авария.

Новости Днепра про В Днепре на съезде с Нового моста сбили человека: что известно

Там BMW сбил ребенка.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.

На месте происшествия работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства аварии.

Также отметим, что из-за ДТП движение в обе стороны по улице Коцюбинского затруднено. Учитывайте это во время поездок по городу.

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