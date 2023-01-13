В Днепре на съезде с Нового моста сбили человека: что известно

Там BMW сбил ребенка.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали. В каком он состоянии – неизвестно.
На месте происшествия работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства аварии.
Также отметим, что из-за ДТП движение в обе стороны по улице Коцюбинского затруднено. Учитывайте это во время поездок по городу.
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