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  • У Дніпрі на території елітного ЖК дві жінки влаштували бійку через вигул собаки на дитмайданчику

У Дніпрі на території елітного ЖК дві жінки влаштували бійку через вигул собаки на дитмайданчику

Сьогодні 13:14
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Днями у Дніпрі на території ЖК River Park, що на Набережній Перемоги, дві жінки влаштували бійку.

Новости Днепра про У Дніпрі на території елітного ЖК дві жінки влаштували бійку через вигул собаки на дитмайданчику

Причиною начебто стало те, що одна із жінок вигулювала свою собаку на дитячому майданчику.

На відео, яке опублікували у соцмережах, видно, що собака однієї із учасниць конфлікту заліз у пісочницю. Мешканка ЖК зробила зауваження щодо цього власниці тварини, але вона відповіла нецензурною лексикою. А коли вона помітила, що її знімають на відео, то почала погрожувати й відбирати в іншої учасниці конфлікту телефон. 

Жінка, яка зробила зауваження і знімала все, взяла свою 3-річну доньку та перейшла на іншу частину двору. Її опонентка сходила додому за перцевим балончиком. Після цього вона почала вимагати віддати їй телефон, а потім накинулась на жінку та стала виривати в неї сумку. Далі вона бризнула їй в очі з балончика.

На місце викликали поліцейських.

Як повідомили у поліції кореспонденту dnepr.info, за даним фактом відкрито провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про У Дніпрі на території елітного ЖК дві жінки влаштували бійку через вигул собаки на дитмайданчикуУкраїнська

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