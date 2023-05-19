В Днепре на территории элитного ЖК две женщины устроили драку из-за выгула собаки на детской площадке

Причиной якобы стало то, что одна из женщин выгуливала свою собаку на детской площадке.
На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что собака одной из участниц конфликта залезла в песочницу. Жительница ЖК сделала замечание по этому поводу владелице животного, но она ответила нецензурной лексикой. А когда она заметила, что ее снимают на видео, то начала угрожать и отбирать у другой участницы конфликта телефон.
Женщина, сделавшая замечание и снимавшая все, взяла свою 3-летнюю дочь и перешла на другую часть двора. Ее оппонентка сходила домой за перцовым баллончиком. После этого она потребовала отдать ей телефон, а затем набросилась на женщину и стала вырывать у нее сумку. Дальше она брызнула ей в глаза из баллончика.
На место вызвали полицейских.
Как сообщили в полиции корреспонденту dnepr.info, по данному факту открыто производство по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также:
Автор:
Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный…
В центре Днепра большое количество баров и ресторанов – у…
Во время ночной атаки на Днепропетровщину пострадал спасатель.
Будут страдать метеозависимые люди.
Полезная информация!
Сегодня, 19 мая, жителей поселка Покровское Синельниковского района напугал черный густой дым.
В центре Днепра большое количество баров и ресторанов – у жителей есть большой выбор куда пойти. Раньше их было не так много и продавали там в основном мороженное, соки, комплексные обеды. В 1990-х годах некоторые кафе Днепра «переквалифицировались» и стали…
Вчера, 18 мая, в Днепре снова произошла трагедия на железнодорожной дороге.
Во время ночной атаки на Днепропетровщину пострадал спасатель.
Будут страдать метеозависимые люди.
Важная информация!
Это предлагают сделать для безопасности.
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 660 оккупантов. Также были уничтожены более двух десятков ракет и 10 беспилотников.
Во Всемирный день вышиванки, 18 мая, в Днепре открыли новый арт-объект “Дике поле”.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!