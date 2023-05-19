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  • В Днепре на территории элитного ЖК две женщины устроили драку из-за выгула собаки на детской площадке

В Днепре на территории элитного ЖК две женщины устроили драку из-за выгула собаки на детской площадке

Сегодня 13:14
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На днях в Днепре на территории ЖК River Park, что на Набережной Победы, две женщины устроили драку.

Новости Днепра про В Днепре на территории элитного ЖК две женщины устроили драку из-за выгула собаки на детской площадке

Причиной якобы стало то, что одна из женщин выгуливала свою собаку на детской площадке.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что собака одной из участниц конфликта залезла в песочницу. Жительница ЖК сделала замечание по этому поводу владелице животного, но она ответила нецензурной лексикой. А когда она заметила, что ее снимают на видео, то начала угрожать и отбирать у другой участницы конфликта телефон.

Женщина, сделавшая замечание и снимавшая все, взяла свою 3-летнюю дочь и перешла на другую часть двора. Ее оппонентка сходила домой за перцовым баллончиком. После этого она потребовала отдать ей телефон, а затем набросилась на женщину и стала вырывать у нее сумку. Дальше она брызнула ей в глаза из баллончика. 

На место вызвали полицейских.

Как сообщили в полиции корреспонденту dnepr.info, по данному факту открыто производство по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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