В Днепре на территории элитного ЖК две женщины устроили драку из-за выгула собаки на детской площадке

На днях в Днепре на территории ЖК River Park, что на Набережной Победы, две женщины устроили драку.

Причиной якобы стало то, что одна из женщин выгуливала свою собаку на детской площадке.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что собака одной из участниц конфликта залезла в песочницу. Жительница ЖК сделала замечание по этому поводу владелице животного, но она ответила нецензурной лексикой. А когда она заметила, что ее снимают на видео, то начала угрожать и отбирать у другой участницы конфликта телефон.

Женщина, сделавшая замечание и снимавшая все, взяла свою 3-летнюю дочь и перешла на другую часть двора. Ее оппонентка сходила домой за перцовым баллончиком. После этого она потребовала отдать ей телефон, а затем набросилась на женщину и стала вырывать у нее сумку. Дальше она брызнула ей в глаза из баллончика.

На место вызвали полицейских.

Как сообщили в полиции корреспонденту dnepr.info, по данному факту открыто производство по ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: