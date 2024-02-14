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У Дніпрі на Слобожанському під час руху перекинулося авто (ВІДЕО)

Сьогодні 11:21
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На жаль, постраждала 21-річна дівчина.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському під час руху перекинулося авто (ВІДЕО)

Учора ввечері, 13 лютого, на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Петра Яцика (раніше – вул. Воронезька) сталася жахлива аварія. Там зіткнулися дві іномарки, після цього Volkswagen наїхав на відбійник та перекинувся.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На жаль, у результаті аварії постраждала 21-річна пасажирка Volkswagen. Її госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.

Відео моменту аварії:

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському під час руху перекинулося авто (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському під час руху перекинулося авто (ВІДЕО)Русский

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