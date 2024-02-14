У Дніпрі на Слобожанському під час руху перекинулося авто (ВІДЕО)

Учора ввечері, 13 лютого, на перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Петра Яцика (раніше – вул. Воронезька) сталася жахлива аварія. Там зіткнулися дві іномарки, після цього Volkswagen наїхав на відбійник та перекинувся.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На жаль, у результаті аварії постраждала 21-річна пасажирка Volkswagen. Її госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть з’ясовувати правоохоронці.
Відео моменту аварії:
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