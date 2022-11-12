У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівки

Там зіштовхнулися чотири автівки: дві Renault, Mitsubishi та Chevrolet. Постраждала жінка.
Про це повідомляє “Інформатор”.
За попередньою інформацією, три машини стояли на світлофорі, а Mitsubishi рухався. Жінка з Mitsubishi отримала легкі травми.
На місці події працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
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