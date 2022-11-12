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У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівки

Сьогодні 19:10
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Сьогодні, 12 листопада, на Слобожанському проспекті сталася ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівки

Там зіштовхнулися чотири автівки: дві Renault, Mitsubishi та Chevrolet. Постраждала жінка.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, три машини стояли на світлофорі, а Mitsubishi рухався. Жінка з Mitsubishi отримала легкі травми.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівки

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівки

На місці події працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівки

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівки

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському проспекті зіштовхнулися 4 автівкиУкраїнська

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