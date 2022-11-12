В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 автомобиля

Там столкнулись четыре автомобиля: два Renault, Mitsubishi и Chevrolet. Пострадала женщина.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, три машины стояли на светофоре, а Mitsubishi двигался. Женщина из Mitsubishi получила легкие травмы.
На месте происшествия работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.
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