В Днепре на Слобожанском проспекте столкнулись 4 автомобиля

Сегодня, 12 ноября, на Слобожанском проспекте произошло ДТП.

Там столкнулись четыре автомобиля: два Renault, Mitsubishi и Chevrolet. Пострадала женщина.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, три машины стояли на светофоре, а Mitsubishi двигался. Женщина из Mitsubishi получила легкие травмы.

На месте происшествия работают правоохранители. Они и будут устанавливать все обстоятельства ДТП.

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