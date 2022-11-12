Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Фото роботи він опублікував у своєму Instagram.
Є ще два графіті, які нещодавно з’явилися у Бородянці та Ірпені – за стилем дуже схожі на роботи Бенксі.
В Ірпені на зруйнованому будинку, прямо над діркою від снаряда намальовано ще одну маленьку гімнастку.
А друге графіті у Бородянці зображує маленького хлопчика у кімоно, який кидає на землю дорослого дзюдоїста.
Авторство цих робіт Бенксі поки не підтвердив.
Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрпошта” випускає нову марку “Херсон – це Україна”: коли можна буде купити.
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