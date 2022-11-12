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  • Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Сьогодні 18:50
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Знаменитий британський стріт-арт художник Бенксі намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці на Київщині.

Новости Днепра про Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Фото роботи він опублікував у своєму Instagram.

Новости Днепра про Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

 

Новости Днепра про Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Є ще два графіті, які нещодавно з’явилися у Бородянці та Ірпені – за стилем дуже схожі на роботи Бенксі.

В Ірпені на зруйнованому будинку, прямо над діркою від снаряда намальовано ще одну маленьку гімнастку.

Новости Днепра про Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

А друге графіті у Бородянці зображує маленького хлопчика у кімоно, який кидає на землю дорослого дзюдоїста.

Новости Днепра про Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Авторство цих робіт Бенксі поки не підтвердив.

Нагадаємо, раніше ми писали, що “Укрпошта” випускає нову марку “Херсон – це Україна”: коли можна буде купити.

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Новости Днепра про Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у БородянціУкраїнська Новости Днепра про Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у БородянціРусский

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