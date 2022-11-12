Відомий британський художник намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці

Знаменитий британський стріт-арт художник Бенксі намалював гімнастку на зруйнованому будинку у Бородянці на Київщині.

Фото роботи він опублікував у своєму Instagram.

Є ще два графіті, які нещодавно з’явилися у Бородянці та Ірпені – за стилем дуже схожі на роботи Бенксі.

В Ірпені на зруйнованому будинку, прямо над діркою від снаряда намальовано ще одну маленьку гімнастку.

А друге графіті у Бородянці зображує маленького хлопчика у кімоно, який кидає на землю дорослого дзюдоїста.

Авторство цих робіт Бенксі поки не підтвердив.

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