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У Дніпрі на Січеславській Набережній горіла Skoda (ФОТО)

Сьогодні 11:00
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У суботу, 21 січня, о 23:37 на лінію «101» повідомили про займання легкового автомобіля на вулиці Січеславська Набережна.

Новости Днепра про У Дніпрі на Січеславській Набережній горіла Skoda (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що під час руху автошляхом у моторному відсіку автомобіля Skoda Octavia виникла пожежа.

Займання локалізували о 23:54 та ліквідували о 00:04. Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив лобове скло легковика на площі 3,5 кв. м.

На щастя, водій не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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