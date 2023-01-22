У Дніпрі на Січеславській Набережній горіла Skoda (ФОТО)

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що під час руху автошляхом у моторному відсіку автомобіля Skoda Octavia виникла пожежа.
Займання локалізували о 23:54 та ліквідували о 00:04. Вогонь знищив моторний відсік, пошкодив лобове скло легковика на площі 3,5 кв. м.
На щастя, водій не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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