Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Як у Дніпрі працює електротранспорт 22 січня: маршрути та розклад

Сьогодні 10:10
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює електротранспорт 22 січня: маршрути та розклад

Сьогодні, 22 січня, на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

  • тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 35 транспортних засобів;
  • трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всього 50 вагонів.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 786 транспортних засобів (з них 149 – автобуси великої місткості).

Читайте також:

Новости Днепра про Як у Дніпрі працює електротранспорт 22 січня: маршрути та розкладУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під час ракетного удару по Дніпру постраждала 95-річна бабуся
    Новини Дніпра
    Вчора 20:29
    Під час ракетного удару по Дніпру постраждала 95-річна бабуся

    У Дніпрі внаслідок ракетного удару постраждала 95-річна бабуся.

    У Дніпрі можуть продати відомий торгово-розважальний центр
    Новини Дніпра
    Вчора 20:02
    У Дніпрі можуть продати відомий торгово-розважальний центр

    У Дніпрі виставили на аукціон відомий ТЦ.

    У Дніпрі завтра пройде панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня
    Новини Дніпра
    Вчора 19:21
    У Дніпрі завтра пройде панахида за загиблими внаслідок ракетного удару 14 січня

    У Дніпрі на 9 день після трагедії вшанують пам'ять загиблих…

    Під Соледаром загинув молодий боєць із Дніпра
    Новини Дніпра
    Вчора 18:38
    Під Соледаром загинув молодий боєць із Дніпра

    Захищаючи Соледар загинув військовий родом із Дніпра.

    Наверх