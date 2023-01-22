Як у Дніпрі працює електротранспорт 22 січня: маршрути та розклад

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Сьогодні, 22 січня, на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:

тролейбусні маршрути № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Усього 35 транспортних засобів;

трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Всього 50 вагонів.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу.

Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.

Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.

Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті.

Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 786 транспортних засобів (з них 149 – автобуси великої місткості).

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