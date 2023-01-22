Як у Дніпрі працює електротранспорт 22 січня: маршрути та розклад

Сьогодні, 22 січня, на маршрутах електротранспорту працюють наступні технічні рейси:
Загалом на маршрути електротранспорту вийшло 85 одиниць рухомого складу.
Режим роботи технічних рейсів у вихідні дні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.
Про це повідомили у департаменті транспорту Дніпровської міської ради.
Енергетична ситуація в Дніпрі залишається складною, присутні аварійні відключення підстанцій, через що ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись, – зазначили в департаменті.
Також по місту працюють 90 автобусних маршрутів, які обслуговують 786 транспортних засобів (з них 149 – автобуси великої місткості).
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