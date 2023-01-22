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Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключень світла

Сьогодні 09:24
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У Дніпропетровській області сьогодні, 22 січня, застосовані стабілізаційні відключення.

Новости Днепра про Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключень світла

Тому графіки діють, перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна тут.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут. Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! – зазначили в ДТЕК.

Якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія, перевіряйте графік ймовірних відключень тут.

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