Важливо: чи діють сьогодні у Дніпрі графіки відключень світла

У Дніпропетровській області сьогодні, 22 січня, застосовані стабілізаційні відключення.

Тому графіки діють, перевірити, коли світло можуть вимкнути у вас вдома, можна тут.

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області, що надала НЕК “Укренерго”, дозволяють проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна тут. Бережіть себе та помірно споживайте електроенергію! – зазначили в ДТЕК.

Якщо вас обслуговує Центральна енергетична компанія, перевіряйте графік ймовірних відключень тут.

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