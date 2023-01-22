В Днепре на Сичеславской Набережной горела Skoda (ФОТО)

В субботу, 21 января, в 23:37 на линию "101" сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Сичеславская Набережная.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время движения по автодороге в моторном отсеке автомобиля Skoda Octavia возник пожар.

Возгорание локализовали в 23:54 и ликвидировали в 00:04. Огонь уничтожил моторный отсек, повредил лобовое стекло легковушки на площади 3,5 кв. м.

К счастью, водитель не пострадал.

К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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