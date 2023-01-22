Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре на Сичеславской Набережной горела Skoda (ФОТО)

Сегодня 11:00
просмотров

В субботу, 21 января, в 23:37 на линию "101" сообщили о возгорании легкового автомобиля на улице Сичеславская Набережная.

Новости Днепра про В Днепре на Сичеславской Набережной горела Skoda (ФОТО)

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что во время движения по автодороге в моторном отсеке автомобиля Skoda Octavia возник пожар.

Возгорание локализовали в 23:54 и ликвидировали в 00:04. Огонь уничтожил моторный отсек, повредил лобовое стекло легковушки на площади 3,5 кв. м.

К счастью, водитель не пострадал.

К тушению пожара привлекли 6 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Сичеславской Набережной горела Skoda (ФОТО)Українська Новости Днепра про В Днепре на Сичеславской Набережной горела Skoda (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света
    Новости Днепра
    Сегодня 09:24
    Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света

    В Днепропетровской области сегодня, 22 января, применены стабилизационные отключения.

    Террор продолжается: по Днепропетровщине ночью прилетело около 30 вражеских снарядов
    Новости Днепра
    Сегодня 08:48
    Террор продолжается: по Днепропетровщине ночью прилетело около 30 вражеских снарядов

    Сегодня ночь в Никопольском районе снова была неспокойной.

    Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности
    Новости Днепра
    Сегодня 07:56
    Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

    Внимание!

    В Кривом Роге спрятали Пушкина под пленкой, после того как его обрисовали краской и надписями «Снести»
    Новости Днепра
    Вчера 16:41
    В Кривом Роге спрятали Пушкина под пленкой, после того как его обрисовали краской и надписями «Снести»

    В Кривом Роге памятник Пушкину накрыли пленкой, после того как…

    Последние новости

    Звезда «Холостяка» Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем Никитой Добрыниным
    Звезда «Холостяка» Даша Квиткова объявила о разрыве с мужем Никитой Добрыниным

    21 января стало известно, что украинская блогерша Даша Квиткова и ее муж ведущий Никита Добрынин разошлись.

    Сегодня 10:37
    0
    просмотров
    Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света
    Важно: действуют ли сегодня в Днепре графики отключений света

    В Днепропетровской области сегодня, 22 января, применены стабилизационные отключения.

    Сегодня 09:24
    0
    просмотров
    Террор продолжается: по Днепропетровщине ночью прилетело около 30 вражеских снарядов
    Террор продолжается: по Днепропетровщине ночью прилетело около 30 вражеских снарядов

    Сегодня ночь в Никопольском районе снова была неспокойной.

    Сегодня 08:48
    0
    просмотров
    Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности
    Желтый уровень: в ГСЧС жителей Днепра и области предупредили об опасности

    Внимание!

    Сегодня 07:56
    0
    просмотров
    Погода на 22 января: в Днепре будет пасмурно, но без осадков
    Погода на 22 января: в Днепре будет пасмурно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре завтра пройдет панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января
    В Днепре завтра пройдет панихида по погибшим в результате ракетного удара 14 января

    В Днепре на 9 день после трагедии почтят память погибших во время теракта 14 января.

    Вчера 19:21
    просмотров
    Под Соледаром погиб молодой боец из Днепра
    Под Соледаром погиб молодой боец из Днепра

    Защищая Соледарь погиб военный родом из Днепра.

    Вчера 18:38
    просмотров
    В Днепре водитель сбил насмерть женщину и влетел в бетонный столб
    В Днепре водитель сбил насмерть женщину и влетел в бетонный столб

    В Днепре на Тополе произошло смертельное ДТП.

    Вчера 17:58
    просмотров
    «Вы были бы смешным, если бы это не выглядело досадно»: мэр Днепра раскритиковал министра культуры
    «Вы были бы смешным, если бы это не выглядело досадно»: мэр Днепра раскритиковал министра культуры

    Мэр Днепра ответил министру культуры после его заявления о сносе монументов.

    Вчера 17:20
    просмотров
    В Кривом Роге спрятали Пушкина под пленкой, после того как его обрисовали краской и надписями «Снести»
    В Кривом Роге спрятали Пушкина под пленкой, после того как его обрисовали краской и надписями «Снести»

    В Кривом Роге памятник Пушкину накрыли пленкой, после того как неизвестные обрисовали его краской.

    Вчера 16:41
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх