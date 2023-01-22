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  • Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою Добриніним

Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою Добриніним

Сьогодні 10:37
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21 січня стало відомо, що українська блогерка Даша Квіткова та її чоловік ведучий Нікіта Добринін розійшлися.

Новости Днепра про Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою Добриніним

Про це Даша та Нікіта написали на своїх сторінках в Instagram.

Не буде брудної білизни і пошуку винних. У нас росте син, і ми робимо все для того, щоб залишитися в хороших батьківських відносинах. Я буду вдячна за розуміння і повагу до рішення, яке ми ухвалили. Ухвалили не для вас, а для себе і подальшого життя, – написала Квіткова.

Новости Днепра про Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою Добриніним

Сам Нікіта написав у своєму блозі, що бути окремо – це їхнє спільне рішення.

Це життя. Нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти гідно, – додав телеведучий.

Новости Днепра про Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою Добриніним

Пізніше у програмі “Іспит з Машею Єфросиніною” Даша розповіла, що стало причиною розриву.

За її словами, “гойдалки” у стосунках у них почалися ще півтора роки тому. Незважаючи на це, вони хотіли бути разом, тому під час повномасштабної війни повінчалися. Але стосунки у них не налагодилися. Уже три тижні вони живуть окремо. Добринін з’їхав з їхнього будинку.

Це було рішення обох, але першою на розмову вийшла я… Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже наситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість. Я лечу попереду планети, а він більш плавний. На цьому тлі ми морально один одного задушили. Я багато працюю і приділяю цьому багато часу. Йому це не подобалося. Я розривалася між роботою, сином і чоловіком. У нас була “гра”, хто кого більше вколе… Дуже багато сліз і розмов. Любов не пройшла. Я його люблю і він мене любить, але це ті стосунки, де тобі боляче, – розповіла Квіткова.

Нагадаємо, Даша Квіткова і Нікіта Добринін познайомилися в 9 сезоні шоу “Холостяк”. Після фіналу, де Даша стала переможницею, вони продовжили будувати стосунки. Незабаром Нікіта освідчився коханій на Балі. 2020 року вони зіграли весілля, а незабаром у них народився син Лев.

Новости Днепра про Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою Добриніним

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Новости Днепра про Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою ДобринінимУкраїнська Новости Днепра про Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою ДобринінимРусский

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