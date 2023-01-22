Зірка “Холостяка“ Даша Квіткова оголосила про розрив із чоловіком Нікітою Добриніним

Про це Даша та Нікіта написали на своїх сторінках в Instagram.
Не буде брудної білизни і пошуку винних. У нас росте син, і ми робимо все для того, щоб залишитися в хороших батьківських відносинах. Я буду вдячна за розуміння і повагу до рішення, яке ми ухвалили. Ухвалили не для вас, а для себе і подальшого життя, – написала Квіткова.
Сам Нікіта написав у своєму блозі, що бути окремо – це їхнє спільне рішення.
Це життя. Нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти гідно, – додав телеведучий.
Пізніше у програмі “Іспит з Машею Єфросиніною” Даша розповіла, що стало причиною розриву.
За її словами, “гойдалки” у стосунках у них почалися ще півтора роки тому. Незважаючи на це, вони хотіли бути разом, тому під час повномасштабної війни повінчалися. Але стосунки у них не налагодилися. Уже три тижні вони живуть окремо. Добринін з’їхав з їхнього будинку.
Це було рішення обох, але першою на розмову вийшла я… Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже наситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість. Я лечу попереду планети, а він більш плавний. На цьому тлі ми морально один одного задушили. Я багато працюю і приділяю цьому багато часу. Йому це не подобалося. Я розривалася між роботою, сином і чоловіком. У нас була “гра”, хто кого більше вколе… Дуже багато сліз і розмов. Любов не пройшла. Я його люблю і він мене любить, але це ті стосунки, де тобі боляче, – розповіла Квіткова.
Нагадаємо, Даша Квіткова і Нікіта Добринін познайомилися в 9 сезоні шоу “Холостяк”. Після фіналу, де Даша стала переможницею, вони продовжили будувати стосунки. Незабаром Нікіта освідчився коханій на Балі. 2020 року вони зіграли весілля, а незабаром у них народився син Лев.
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