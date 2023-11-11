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  • У Дніпрі на Савченка 19-річна дівчину знайшли у комі, у власній квартирі

У Дніпрі на Савченка 19-річна дівчину знайшли у комі, у власній квартирі

Сьогодні 20:34
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У Дніпрі на Савченка знайшли дівчину у комі.

Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка 19-річна дівчину знайшли у комі, у власній квартирі

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний” із посиланням на власні джерела.

До поліції звернулася сестра дівчини і повідомли про те, що її родичка не відповідає на дзвінки.

За словами жінки, на телефон йшли гудки, та голосила кішка, але хазяйка квартири не відповідала.

Рятувальники разом із швидкою зайшли до квартири і знайшли 19-річну дівчину. 

Вона лежала на ліжку та важко дихала.

У квартирі одразу відкрили вікна та перекрили газопостачання. Постраждалу було ушпиталено.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Савченка 19-річна дівчину знайшли у комі, у власній квартиріУкраїнська

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