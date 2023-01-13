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  • У Дніпрі на Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика: що відомо

У Дніпрі на Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика: що відомо

Сьогодні 12:44
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Учора, 12 січня, у будинку на вулиці Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика.

Новости Днепра про У Дніпрі на Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика: що відомо

Їх виявив чоловік, який повернувся з роботи. Він і викликав поліцію.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

На місці події працювали правоохоронці. Слідів насильницької смерті не виявили. Одна із версій смерті – отруєння чадним газом.

Проте обставини ще встановлюються.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика: що відомоУкраїнська

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