У Дніпрі на Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика: що відомо

Учора, 12 січня, у будинку на вулиці Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика.

Їх виявив чоловік, який повернувся з роботи. Він і викликав поліцію.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

На місці події працювали правоохоронці. Слідів насильницької смерті не виявили. Одна із версій смерті – отруєння чадним газом.

Проте обставини ще встановлюються.

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