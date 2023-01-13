У Дніпрі на Роторній знайшли мертвими жінку на 5-річного хлопчика: що відомо

Їх виявив чоловік, який повернувся з роботи. Він і викликав поліцію.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
На місці події працювали правоохоронці. Слідів насильницької смерті не виявили. Одна із версій смерті – отруєння чадним газом.
Проте обставини ще встановлюються.
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