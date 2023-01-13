У Дніпрі більше 40 вулиць залишилося без опалення

У Дніпрі без опалення сотні домівок.

Як повідомили в міськраді, у Дніпрі немає опалення у будинках на 43 вулицях. Причини – відключення світла та аварії.

Так, станом на 10:00 через відключення світла знеструмлено ряд будинкових котелень теплопостачання КП “Теплоенерго” за наступними адресами:

пр. Металургів;

вул. Сумська;

вул. Наб. Січеславська;

вул. Чечелівська;

пров. Альпійський;

вул. Громова;

вул. Філософська;

пр. Дмитра Яворницького;

вул. Воскресенська;

вул. Троїцька;

вул. Святослава Хороброго;

вул. М. Грушевського;

вул. Січових Стрільців;

пр. І. Мазепи;

вул. Мерзленка;

вул. Новоорловська;

вул. Орловська;

вул. Талаліхіна;

вул. Аржанова;

вул. Артеківська;

вул. Пастера;

вул. Княгині Ольги;

вул. В. Чапленко;

пл. Мостова;

пр. Л. Українки;

вул. Старокозацька;

пров. Ушинського;

вул. М. Шнеєрсона;

вул. Полонської-Василенко;

вул. Фабра;

вул. Воскресенська.

Знеструмлено тепло-розподільчий пункт по вул. Антоновича.

Як тільки світло дадуть, то робота котелень та теплорозподільчих пунктів відновиться, знову буде тепло.

У той же час, станом на 10:00 всі районні котельні КП “Теплоенерго” працюють без зупинок.

У зв‘язку з поривом на магістральному трубопроводі знеструмлено районну котельню КП “Коменергосервіс” по вул. Семофорна. Тимчасово без опалення зараз знаходяться 88 будинків на наступних вулицях:

Семафорна;

Синельниківська;

Кондукторська;

Іларіонівська;

Ладожська;

Буковинська;

Красноводська;

Радієвського.

Комунальники на місці та розпочали ремонтні роботи. Опалення мають повернути протягом дня.

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