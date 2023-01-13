У Дніпрі більше 40 вулиць залишилося без опалення

Як повідомили в міськраді, у Дніпрі немає опалення у будинках на 43 вулицях. Причини – відключення світла та аварії.
Так, станом на 10:00 через відключення світла знеструмлено ряд будинкових котелень теплопостачання КП “Теплоенерго” за наступними адресами:
пр. Металургів;
вул. Сумська;
вул. Наб. Січеславська;
вул. Чечелівська;
пров. Альпійський;
вул. Громова;
вул. Філософська;
пр. Дмитра Яворницького;
вул. Воскресенська;
вул. Троїцька;
вул. Святослава Хороброго;
вул. М. Грушевського;
вул. Січових Стрільців;
пр. І. Мазепи;
вул. Мерзленка;
вул. Новоорловська;
вул. Орловська;
вул. Талаліхіна;
вул. Аржанова;
вул. Артеківська;
вул. Пастера;
вул. Княгині Ольги;
вул. В. Чапленко;
пл. Мостова;
пр. Л. Українки;
вул. Старокозацька;
пров. Ушинського;
вул. М. Шнеєрсона;
вул. Полонської-Василенко;
вул. Фабра;
вул. Воскресенська.
Знеструмлено тепло-розподільчий пункт по вул. Антоновича.
Як тільки світло дадуть, то робота котелень та теплорозподільчих пунктів відновиться, знову буде тепло.
У той же час, станом на 10:00 всі районні котельні КП “Теплоенерго” працюють без зупинок.
У зв‘язку з поривом на магістральному трубопроводі знеструмлено районну котельню КП “Коменергосервіс” по вул. Семофорна. Тимчасово без опалення зараз знаходяться 88 будинків на наступних вулицях:
Семафорна;
Синельниківська;
Кондукторська;
Іларіонівська;
Ладожська;
Буковинська;
Красноводська;
Радієвського.
Комунальники на місці та розпочали ремонтні роботи. Опалення мають повернути протягом дня.
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