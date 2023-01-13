В Днепре на Роторной нашли мертвыми женщину и 5-летнего мальчика: что известно

Их обнаружил вернувшийся с работы глава семейства. Он и вызвал полицию.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
На месте происшествия работали правоохранители. Следов насильственной смерти не обнаружили. Одна из версий смерти – отравление угарным газом.
Однако обстоятельства еще не устанавливаются.
Читайте также:
Автор:
Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.
В Днепре продают водноспортивную базу в одном из самых престижных…
В Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые оправдывали агрессию РФ.
Вчера, 12 января, в 16:41 в Службу спасения сообщили о…
В Днепропетровской области мужчина застрелил собаку.
Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.
В Верходнепровске 64-летняя женщина опрокинула керосиновую лампу и получила ожоги
В Днепре продают водноспортивную базу в одном из самых престижных районов города. В объявлении сказано, что там есть все коммуникации, теннисный корт, сауна и парковка. Хотят за базу полмиллиона долларов.
В Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые оправдывали агрессию РФ.
Вчера, 12 января, в 16:41 в Службу спасения сообщили о том, что возле станции «Встречная» в Днепре в люк упала собака.
В Днепре гибнет рыба.
Вчера, 12 января, на улице Маршала Малиновского возле ТЦ "Вавилон" произошла авария.
Сегодня, 13 января, в Днепре и области применены экстренные отключения света.
Российские войска в четверг, 12 января, нанесли ракетные удары по трем городам Украины. В то же время оккупанты проводят фильтрационные мероприятия и пытаются скрыться под спецодеждой российских предприятий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!