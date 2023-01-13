В Днепре на Роторной нашли мертвыми женщину и 5-летнего мальчика: что известно

Вчера, 12 января, в доме по улице Роторной нашли мертвыми женщину и 5-летнего мальчика.

Их обнаружил вернувшийся с работы глава семейства. Он и вызвал полицию.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

На месте происшествия работали правоохранители. Следов насильственной смерти не обнаружили. Одна из версий смерти – отравление угарным газом.

Однако обстоятельства еще не устанавливаются.

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