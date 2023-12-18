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  • У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

Сьогодні 16:55
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, в районі тролейбусного депо №2, стоять трамваї – у напрямку центру міста.

Попередньо, трамвай №12 зійшов з рейок.

Про це повідомляє dnepr.info.

На місці вже працюють комунальники.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

Під час поїздок містом враховуйте те, що трамваї №12 та №16 можуть затримуватися!

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

Дані сервісу EasyWay.

Оновлено: трамваї поступово роз’їжджаються! 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталосяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталосяРусский

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