У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, в районі тролейбусного депо №2, стоять трамваї – у напрямку центру міста.

Попередньо, трамвай №12 зійшов з рейок.

Про це повідомляє dnepr.info.

На місці вже працюють комунальники.

Під час поїздок містом враховуйте те, що трамваї №12 та №16 можуть затримуватися!

Оновлено: трамваї поступово роз’їжджаються!

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