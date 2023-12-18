У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стоять трамваї: що сталося

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького, в районі тролейбусного депо №2, стоять трамваї – у напрямку центру міста.
Попередньо, трамвай №12 зійшов з рейок.
Про це повідомляє dnepr.info.
На місці вже працюють комунальники.
Під час поїздок містом враховуйте те, що трамваї №12 та №16 можуть затримуватися!
Оновлено: трамваї поступово роз’їжджаються!
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