В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, в районе троллейбусного депо №2, стоят трамваи – в направлении центра города.
Предварительно, трамвай №12 сошел с рельсов.
Об этом сообщает dnepr.info.
На месте уже работают коммунальщики.
Во время поездок по городу учитывайте, что трамваи №12 и №16 могут задерживаться!
Обновлено: трамваи постепенно разъезжаются!
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Александра Лучка
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