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В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

Сегодня 16:55
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Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, в районе троллейбусного депо №2, стоят трамваи – в направлении центра города.

Предварительно, трамвай №12 сошел с рельсов.

Об этом сообщает dnepr.info.

На месте уже работают коммунальщики.

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

Во время поездок по городу учитывайте, что трамваи №12 и №16 могут задерживаться!

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

Новости Днепра про В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

Данные сервиса EasyWay.

Обновлено: трамваи постепенно разъезжаются! 

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