В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого стоят трамваи: что произошло

Во время поездок по городу учитывайте, что трамваи №12 и №16 могут задерживаться!

На месте уже работают коммунальщики.

Об этом сообщает dnepr.info.

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, в районе троллейбусного депо №2, стоят трамваи – в направлении центра города.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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