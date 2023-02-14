У Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху

На місці події працюють правоохоронці.

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі на проспекті Поля біля багатоповерхового будинку знайшли тіло чоловіка.

Як з’ясувалося, він випав із вікна однієї з квартир на 17 поверсі.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, незадовго до смерті чоловік повідомив керівництво, що не прийде на роботу.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Усі обставини події встановлюються.

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