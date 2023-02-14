Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху

Сьогодні 15:59
просмотров

На місці події працюють правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху

Сьогодні, 14 лютого, у Дніпрі на проспекті Поля біля багатоповерхового будинку знайшли тіло чоловіка.

Як з’ясувалося, він випав із вікна однієї з квартир на 17 поверсі.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, незадовго до смерті чоловік повідомив керівництво, що не прийде на роботу.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Усі обставини події встановлюються.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверху

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля знайшли тіло чоловіка: випав з 17 поверхуУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 46-річну жінку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:53
    Пішла з дому та не повернулася: на Дніпропетровщині розшукують 46-річну жінку

    У Дніпропетровській області розшукують зниклу безвісти 46-річну Олену Мастерук.

    У Дніпрі судили чоловіка, який на Сахарова на смерть збив хлопчика із собакою
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:54
    У Дніпрі судили чоловіка, який на Сахарова на смерть збив хлопчика із собакою

    14 жовтня 2021 року на вулиці Андрія Сахарова водій ВАЗ…

    День Українки: в Україні пропонують скасувати 8 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:54
    День Українки: в Україні пропонують скасувати 8 березня

    Народні депутати пропонують скасувати свята 1 травня та 8 березня.

    На Дніпропетровщині вночі грабіжник забрався в храм ПЦУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:11
    На Дніпропетровщині вночі грабіжник забрався в храм ПЦУ

    У Кам'янському намагалися обікрасти храм.

    Наверх