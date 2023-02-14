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В Днепре на Поля нашли тело мужчины: выпал с 17 этажа

Сегодня 15:59
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На месте происшествия работают правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре на Поля нашли тело мужчины: выпал с 17 этажа

Сегодня, 14 февраля, в Днепре на проспекте Поля возле многоэтажного дома обнаружили тело мужчины.

Как выяснилось, он выпал из окна одной из квартир на 17 этаже.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, незадолго до смерти мужчина сообщил руководству, что не придет на работу.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Все обстоятельства устанавливаются.

Новости Днепра про В Днепре на Поля нашли тело мужчины: выпал с 17 этажа

Новости Днепра про В Днепре на Поля нашли тело мужчины: выпал с 17 этажа

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