У Дніпрі на Перемозі під час викорчовування коріння через 40 років відкопали “скарб” часів СРСР

Артефакти пролежали в землі більше 40 років.

Про “цінний” радянський артефакт, який знайшли посеред двору, розповіли мешканці бульвару Слави в домовому чатику ОСББ.

Днями дніпряни займалися “археологічними роботами”, а саме викорчовуванням старого бузку на своєму подвір’ї. Щоб прибрати його довелося залізти на метр вглиб землі, де окрім коріння вони знайшли цікавий артефакт.

За словами мешканців Перемоги, там були закопані авоська та значок “Переможця соціалістичного змагання”. Завдяки цим “скарбам” дніпряни з’ясували, що кущі тут посадили ще в 1976 році, відразу після того, як побудували багатоповерхівку.

Серед них – знаменита та незаслужено забута, з настанням “буму поліетиленових пакетів”, сумка АВОСЬКА. А також значок “Переможець соціалістичного змагання”. Його призначення пояснити сучасній молоді важко… Це не пов’язано зі спортом, та й зі змаганням, як таким… – розповіли місцеві.

Такий значок видавався жителям Радянського Союзу за плідну працю. Проте, як зазначили містяни, відзнака не давала ні пільг, ні привілеїв, тому ніякої цінності не мала.

Видавався він тому, хто, незалежно від того, чи любив він свою роботу, був беззавітно своєю роботою “любим”. Саме про переможців соцзмагання говорили, що “їхня робота любить”. Ці значки, як і “грамоти”, “вимпели” та “подяки”, не давали жодних пільг чи привілеїв, і становили цінність лише для фалериста (колекціонер значків), – розповіли дніпряни.

У якості підтвердження своїх слів, вони додали фото “скарбів”. Як бачимо за 46 років авоська майже не розклалася, а якщо значок помити, то він буде як новенький.

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