В Днепре на Победе во время выкорчевывания корней спустя 40 лет откопали «клад» времен СССР

О «ценном» советском артефакте, который нашли посреди двора, рассказали жители бульвара Славы в домовом чате ОСМД.
На днях днепряне занимались «археологическими работами», а именно выкорчевкой старой сирени на своем дворе. Чтобы убрать куст, пришлось залезть на метр вглубь земли, где кроме корней они нашли интересный артефакт.
По словам жителей Победы, там были зарыты авоська и значок «Победителя социалистического соревнования». Благодаря этому «кладу» днепряне выяснили, что кусты здесь посадили еще в 1976 году, сразу после того, как построили многоэтажку.
Среди них – знаменитая и незаслуженно забытая, с наступлением «бума полиэтиленовых пакетов», сумка АВОСЬКА. А также значок «Победитель социалистического соревнования». Его предназначение объяснить современной молодежи трудно… Это не связано со спортом, да и с соревнованием как таковым… — рассказали местные.
Такой значок казался жителям Советского Союза за плодотворный труд. Однако, как отметили горожане, отличие не давало ни льгот, ни привилегий, поэтому никакой ценности от него не было.
Выдавался он тому, кто, независимо от того, любил ли он свою работу, был беззаветно своей работой «любимым». Именно о победителях соцсоревнования говорили, что «их работа любит». Эти значки, как и «грамоты», «вымпелы» и «благодарности», не давали никаких льгот или привилегий, и представляли ценность только для фалериста (коллекционер значков), — рассказали днепряне.
В качестве подтверждения своих слов, они добавили фото сокровищ. Как видим, за 46 лет авоська почти не разложилась, а если значок помыть, то он будет как новенький.
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