У Дніпрі на Перемозі невідомі зрубали «дерево-талісман»

Зрубали та залишили на газоні...

На Набережній Перемоги (неподалік від «Макдональдсу») хтось зрубав березу, яку понад 15 років тому висадили мешканці однієї зі “свічок”.

Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.

За словами мешканців багатоповерхівки, дерево вважалося свого роду талісманом. З п’яти берізок, які на цьому місці колись висадили дніпряни, прижилася тільки ця.

Нині дерево так і лежить на газоні.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: