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У Дніпрі на Перемозі невідомі зрубали «дерево-талісман»

Сьогодні 16:08
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Зрубали та залишили на газоні...

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомі зрубали «дерево-талісман»

На Набережній Перемоги (неподалік від «Макдональдсу») хтось зрубав березу, яку понад 15 років тому висадили мешканці однієї зі “свічок”.

Про це повідомляє журналіст Dnepr.info.

За словами мешканців багатоповерхівки, дерево вважалося свого роду талісманом. З п’яти берізок, які на цьому місці колись висадили дніпряни, прижилася тільки ця.

Нині дерево так і лежить на газоні.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомі зрубали «дерево-талісман»

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомі зрубали «дерево-талісман»

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомі зрубали «дерево-талісман»Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомі зрубали «дерево-талісман»Русский

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