Стало відомо, коли у Дніпрі почнеться опалювальний сезон

Відсьогодні у квартирах дніпрян має стати тепло.

Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі має стартувати опалювальний сезон.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Бориса Філатова.

Насамперед будуть опалюватися об’єкти соціальної сфери.

Також мер міста зазначив, що через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з’явитися впродовж декількох днів.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.

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