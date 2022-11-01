Стало відомо, коли у Дніпрі почнеться опалювальний сезон

Сьогодні, 1 листопада, у Дніпрі має стартувати опалювальний сезон.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Бориса Філатова.
Насамперед будуть опалюватися об’єкти соціальної сфери.
Також мер міста зазначив, що через певні технологічні процеси тепло в деяких будинках може з’явитися впродовж декількох днів.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі немає води.
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Александра Лучка
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