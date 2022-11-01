Кабмін звільнив Юрія Вітренко з посади голови Нафтогазу, – нардеп

Юрія Вітренко звільнили з Нафтогазу.

Кабінет міністрів звільнив Юрія Вітренко з посади голови “Нафтогазу”. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Гончаренко зазначив, що новим очільником Нафтогазу стане нинішній міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов.

Кабмін проголосував одноголосно – це говорить, що Вітренка зняли не зовсім через результати, а через політичну волю, – уточнив нардеп.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли про те, що очільник “Нафтогазу” Юрій Вітренко написав заяву про звільнення.

Гендиректор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко був призначений на посаду 28 квітня минулого року після звільнення попереднього очільника – Андрія Коболєва. За рік уряд перепризначив Вітренка на цю посаду.

На початку вересня Reuters повідомляло, що Юрій Вітренко готовий піти у відставку, якщо це допоможе переконати інвесторів підтримати пропозицію щодо реструктуризації боргу компанії.

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