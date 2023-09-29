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У Дніпрі на “Озерці” спалахнула пожежа: що відомо

Сьогодні 10:14
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Рятувальники вже на місці!

Новости Днепра про У Дніпрі на

Сьогодні, 29 вересня, у Дніпрі на центральному ринку “Озерка” спалахнула пожежа.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На відео, які з’явилися у соцмережі, видно, що з однієї із будівель на ринку йде дим.

На місце вже прибули рятувальники.

Як тільки з’являться подробиці інциденту – ми обов’язково повідомимо!

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