У Дніпрі на “Озерці” спалахнула пожежа: що відомо

Сьогодні, 29 вересня, у Дніпрі на центральному ринку “Озерка” спалахнула пожежа.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
На відео, які з’явилися у соцмережі, видно, що з однієї із будівель на ринку йде дим.
На місце вже прибули рятувальники.
Як тільки з’являться подробиці інциденту – ми обов’язково повідомимо!
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Студентів, які вже навчаються за такими формами, зміни не стосуватимуться.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!
29 вересня мешканці Дніпра можуть почути вибух.