В Україні пропонують скасувати вечірню та заочну форми здобуття вищої освіти: що відомо

Студентів, які вже навчаються за такими формами, зміни не стосуватимуться.

В Україні можуть скасувати набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами.

Відповідний законопроєкт №10092 зареєстрували у Верховній Раді 27 вересня, а вже 28-го направили на розгляд Комітету.

Натомість депутати пропонують, аби 2024 року університети орієнтувалися на дистанційну та дуальну форми здобуття освіти.

Ми пропонуємо більше не проводити набір на заочну та вечірню форми навчання, натомість розвивати дистанційну і дуальну форму здобуття освіти поряд з очною. Всі, хто вже навчаються за цими формами – будуть продовжувати до закінчення навчання, – заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Відомо, що ініціаторами законопроєкту стали народні депутати Сергій Бабак, Георгій Мазурашу, Олена Лис, Роман Грищук, Ірина Борзова та інші.

Цей документ, зокрема, регулює питання вступу до вищих навчальних закладів 2024 року, а також складання державної підсумкової атестації.