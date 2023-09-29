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В Днепре на «Озерке» вспыхнул пожар: что известно

Сегодня 10:14
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Спасатели уже на месте!

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Сегодня, 29 сентября, в Днепре на центральном рынке «Озерка» вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

На видео, которое появилось в соцсети, видно, что из одного из зданий на рынке идет дым.

На место уже прибыли спасатели.

Как только появятся подробности инцидента – мы обязательно сообщим!

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