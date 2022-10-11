У Дніпрі на одному із пляжів помітили рідкісного для цих місцин птаха

На дитячому пляжі, що на житловому масиві Перемога, дніпряни помітили рідкісного для цих місцин птаха.

Там гарненька біла чапля неподалік від берега влаштувала “риболовлю”.

Про це повідомляє журналіст dnepr.info.

Слід зазначити, що чаплі мешкають у водно-болотних біотопах. Довжина їхнього тіла до 110 см, вага до 2 кг. Живиться цей птах рибою, земноводними, рептиліями та іншими дрібними тваринами.

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