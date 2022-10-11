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У Дніпрі на одному із пляжів помітили рідкісного для цих місцин птаха

Сьогодні 19:43
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На дитячому пляжі, що на житловому масиві Перемога, дніпряни помітили рідкісного для цих місцин птаха.

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із пляжів помітили рідкісного для цих місцин птаха

Там гарненька біла чапля неподалік від берега влаштувала “риболовлю”.

Про це повідомляє журналіст dnepr.info

Новости Днепра про У Дніпрі на одному із пляжів помітили рідкісного для цих місцин птаха

Слід зазначити, що чаплі мешкають у водно-болотних біотопах. Довжина їхнього тіла до 110 см, вага до 2 кг. Живиться цей птах рибою, земноводними, рептиліями та іншими дрібними тваринами.

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