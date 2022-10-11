В Днепре на одном из пляжей заметили редкую для этих мест птицу

Там красивая белая цапля неподалеку от берега устроила «рыбалку».
Об этом сообщает журналист dnepr.info.
Следует отметить, что цапли обитают в водно-болотных биотопах. Длина их тела до 110 см, вес до 2 кг. Питается эта птица рыбой, земноводными, рептилиями и другими мелкими животными.
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