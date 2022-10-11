В Днепре на одном из пляжей заметили редкую для этих мест птицу

Следует отметить, что цапли обитают в водно-болотных биотопах. Длина их тела до 110 см, вес до 2 кг. Питается эта птица рыбой, земноводными, рептилиями и другими мелкими животными.

Об этом сообщает журналист dnepr.info.

Там красивая белая цапля неподалеку от берега устроила «рыбалку».

На детском пляже, что на жилом массиве Победа, днепряне заметили редкую для этих мест птицу.

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